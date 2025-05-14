Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента Уругваю Яманду Орсі в соцмережі "X".

Читайте також Президент Уругваю підвіз на своєму авто випадкового перехожого

Що відомо про смерть уругвайського політика

Президент Уругваю повідомив про смерть Хосе Мухіки 13 травня. За його словами, "ця людина була не лише президентом, а й активістом, прикладом для наслідування та керівником".

З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого товариша Пепе Мухіки,

– повідомив глава держави.

Хозе Мухіка був президентом Уругваю з 2010 до 2015 року. Чоловік здобув популярність за свою відмову від президентської розкоші. Він жив у скромному будинку, їздив на старенькому Volkswagen Beetle та передавав майже всю зарплатню на благодійність.

У січні цього року Мухіка повідомив, що виявлений у нього рак стравоходу поширився на інші органи, але чоловік відмовився від лікування й попрощався з народом.

Ми дуже сумуватимемо за тобою, дорогий друже. Дякуємо за все, що ти дав нам, і за твою безмежну любов до народу,

– додав Орсі.

До слова, у молодості Мухіка був партизаном руху "Тупамарос". Чоловік надихався Кубинською революцією.

Він провів 14 років у в’язниці, більшість з них – в одиночній камері. Пізніше Мухіка відкрив лікарню у тій самій тюрмі. Медичний блок з’явився якраз у тій частині колонії, де в роки диктатури катували політв’язнів.