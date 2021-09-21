Такое описание появилось там на фоне массовых протестов в стране. В июне Сальвадор стал первой страной, которая легализовала биткойны как платежное средство. Впрочем, гражданам это не понравилось.

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Чем возмущены граждане Сальвадора

Они вменяют главе государства ослабление независимости судов и чрезмерное сосредоточение власти в его руках. Протестующие приносят на акции плакаты с лозунгами "Нет биткойну", "Уважайте Конституцию", а также "диктатор Букеле". Они обеспокоены тем, что криптовалюта принесет стране нестабильность и инфляцию.

Обратите внимание! Идею легализации биткойнов в Сальвадоре продвигал как раз президент Букеле. Он считает, что это упростит денежные переводы из-за рубежа.

Ранее Букеле анонсировал, что планирует раздать взрослым гражданам страны по 30 долларов в биткоинах. Он считает, что таким образом удастся привлечь инвестиции и поддержать экономику страны. И даже такие обещания не смогли убедить жителей Сальвадора в том, что намерения политика – хорошие.



Протесты в Сальвадоре из-за биткойна / Фото AFP



В Сальвадоре протестуют против инициативы президента Букеле / Фото AP

Несмотря на протесты, у Букеле – огромная поддержка граждан

Сам президент заявил, что митингующие хотят "бороться с диктатурой, которой не существует". На фоне протестов он с иронией написал в описании к своему аккаунту в твиттере, что является "самым крутым диктатором в мире". Интересно, что результаты свежих опросов свидетельствуют о том, что 85,7% граждан Сальвадора поддерживают политика и его действия.



Букеле "хвастается" тем, что он "диктатор" / Скриншот

Что известно о Букеле

Источник:"Википедия"