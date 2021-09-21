Такое описание появилось там на фоне массовых протестов в стране. В июне Сальвадор стал первой страной, которая легализовала биткойны как платежное средство. Впрочем, гражданам это не понравилось.
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Чем возмущены граждане Сальвадора
Они вменяют главе государства ослабление независимости судов и чрезмерное сосредоточение власти в его руках. Протестующие приносят на акции плакаты с лозунгами "Нет биткойну", "Уважайте Конституцию", а также "диктатор Букеле". Они обеспокоены тем, что криптовалюта принесет стране нестабильность и инфляцию.
Ранее Букеле анонсировал, что планирует раздать взрослым гражданам страны по 30 долларов в биткоинах. Он считает, что таким образом удастся привлечь инвестиции и поддержать экономику страны. И даже такие обещания не смогли убедить жителей Сальвадора в том, что намерения политика – хорошие.
Протесты в Сальвадоре из-за биткойна / Фото AFP
В Сальвадоре протестуют против инициативы президента Букеле / Фото AP
Несмотря на протесты, у Букеле – огромная поддержка граждан
Сам президент заявил, что митингующие хотят "бороться с диктатурой, которой не существует". На фоне протестов он с иронией написал в описании к своему аккаунту в твиттере, что является "самым крутым диктатором в мире". Интересно, что результаты свежих опросов свидетельствуют о том, что 85,7% граждан Сальвадора поддерживают политика и его действия.
Букеле "хвастается" тем, что он "диктатор" / Скриншот
Что известно о Букеле
Источник:"Википедия"
- 40-летний политик. Стал президентом Сальвадора в июне 2019 года. До этого занимал, в частности, должности мэра Сан-Сальвадора и муниципалитета Нуэво-Кускатлан.
- Родители Букеле имеют палестинское корни, его отец был христианином, но принял ислам, бизнесменом и построил несколько мечетей в Сан-Сальвадоре.
- Действующий глава государства получал образование юриста, однако приостановил свое высшее образование, чтобы уделить больше времени семейному бизнесу. В возрасте 18 лет Букеле возглавил компанию.
- Является владельцем компании Yamaha Motors El Salvador. Она продает товары Yamaha в Сальвадоре. Также является директором и президентом компании Obermet S.A. DE C.V.