На своей странице в Фейсбуке Юраш опубликовал трогательное фото с сыном. Малышу – 2 года.

Также Закрыла свой гештальт, – Саша Бо официально рассталась с Игорем Пустовитом

Сделаю все возможное, чтобы уверить маму, что ты можешь остаться со мной,

– пообещал нардеп.



Юраш с сыном / Фото с фейсбук-страницы Юраша

Сообщение Софии Юраш

Юраш подчеркнула, что они с экс-мужем были рядом друг с другом в самые трудные моменты жизни. Всегда поддерживали и смешили друг друга.

Женщина подчеркнула: они были счастливы в каждый момент, проведенный вместе. Все испытания привели к самому важному – рождению самого милого во Вселенной малыша.

В то же время, к сожалению или к счастью, люди меняются. Они отличаются разными интересами, мыслями, целями.

И я понимала, что мы должны отпустить друг друга рано или поздно. Даже, несмотря на кучу стервятников вокруг, так будет правильно. Мы будем счастливы и останемся друзьями навсегда,

– подчеркнула Юраш.

Она заметила, что развод был мирным. Без всяких скандалов и истерик. Теперь каждый будет жить своей жизнью. Экс-супруги желают друг другу только лучшего.