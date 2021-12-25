На своїй сторінці у фейсбуці Юраш опублікував зворушливе фото з сином. Малюку – 2 роки.

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Зроблю все можливе, щоб запевнити маму, що ти можеш залишитись зі мною,

– пообіцяв нардеп.



Юраш з сином / Фото з фейсбук-сторінки Юраша

Допис Софії Юраш

Юраш наголосила, що вони з ексчоловіком були поряд одне з одним у найважчі моменти життя. Завжди підтримували та смішили одне одного.

Жінка наголосила: вони були щасливими у кожну мить, проведену разом. Усі випробування привели до найважливішого – народження наймилішого у Всесвіті малюка.

Водночас, на жаль або на щастя, люди змінюються. Вони вирізняються різними зацікавленнями, думками, цілями.

І я розуміла, що маємо відпустити один одного рано чи пізно. Навіть попри купу стерв'ятників навколо, так буде правильно. Ми будемо щасливі та залишимося друзями назавжди,

– наголосила Юраш.

Вона зауважила, що розлучення було мирним. Без жодних скандалів та істерик. Тепер кожен житиме своїм життям. Експодружжя бажає одне одному тільки найкращого.