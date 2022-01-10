Такой рейтинг впервые сформировал и обнародовал сервис вызов такси через интернет Uklon.

Интересно Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out

По результатам рейтинга можно увидеть, что номинаций было много. Специалисты Uklon обработали огромный массив данных за год, чтобы проанализировать характер миллионов поездок в разных городах страны.

Рейтинг городов Украины

Львов одержал победу сразу в двух номинациях – "Семейный город" и "Цифровой город" . Именно в городе Льва чаще всего вызывали авто класса "Детское". Также там каждый второй заказ оплачивается в безналичной форме.

одержал победу сразу в двух номинациях – . Именно в городе Льва чаще всего вызывали авто класса "Детское". Также там каждый второй заказ оплачивается в безналичной форме. Киев также стал лидером нескольких номинаций: "Цифровой город" и "Благодарный город ". Именно в столице наибольшая часть заказов завершается чаевыми для водителя.

также стал лидером нескольких номинаций: и ". Именно в столице наибольшая часть заказов завершается чаевыми для водителя. Кривой Рог получил право называться наиболее дружественным для животных . Жители там чаще всего используют дополнительную опцию "Я везу животное".

получил право называться . Жители там чаще всего используют дополнительную опцию "Я везу животное". Одесса забрала звание самого шумного города Украины в 2021 году. Именно там пользователи чаще заказывали авто с дополнительной услугой "Тишина в салоне", чтобы убежать от городской суеты. Кроме того, Одесса одержала победу в номинации "Город-яблоко", где 65% всех вызовов авто происходит через устройства с операционной системой iOS.

забрала звание Украины в 2021 году. Именно там пользователи чаще заказывали авто с дополнительной услугой "Тишина в салоне", чтобы убежать от городской суеты. Кроме того, Одесса одержала победу в номинации "Город-яблоко", где 65% всех вызовов авто происходит через устройства с операционной системой iOS. А вот Житомир стал "Городом-андроидом", где половина заказов осуществляется через Android.

Первый рейтинг городов / Данные Uklon

Как осуществлялось исследование

Рейтинг составили на основе исследований использования пассажирского приложения Uklon и в соответствии с предпочтениями пользователя – от выбора класса авто и дополнительных опций, как, например, "Тишина в салоне", до операционной системы и способа оплаты".

Как отметил операционный директор и соучредитель Uklon Сергей Смусь, ежемесячно сервисом Uklon пользуются миллионы пользователей по всей Украине.

Мы уже представлены в 27 городах Украины и оперируем значительным объемом информации. Каждый вызов авто включает в себя до 20 опций и классов, с помощью которых пользователь подстраивает обычную поездку в городе под себя, свои предпочтения и образ жизни.

– добавил Смусь.

Он объяснил, что эти данные позволяют составить портрет целого города.