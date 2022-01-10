Такий рейтинг вперше сформував та оприлюднив сервіс виклику таксі через інтернет Uklon.

Цікаво Найкращі міста світу 2021: рейтинг журналу Time Out

За результатами рейтингу можна побачити, що номінацій було чимало. Фахівці Uklon обробили величезний масив даних за рік, щоб проаналізувати характер мільйонів поїздок у різних містах країни.

Рейтинг міст України

Львів отримав перемогу одразу у двох номінаціях – "Сімейне місто" та "Цифрове місто". Саме у місті Лева найчастіше викликали авто класу "Дитячий". Також там кожне друге замовлення оплачується у безготівковій формі.

отримав перемогу одразу у двох номінаціях – Саме у місті Лева найчастіше викликали авто класу "Дитячий". Також там кожне друге замовлення оплачується у безготівковій формі. Київ також став лідером кількох номінацій: "Цифрове місто" та "Вдячне місто". Саме у столиці найбільша частка замовлень завершується чайовими для водія.

також став лідером кількох номінацій: Саме у столиці найбільша частка замовлень завершується чайовими для водія. Кривий Ріг отримав право називатися найбільш дружнім для тварин. Жителі там найчастіше використовують додаткову опцію "Я везу тварину".

отримав право називатися Жителі там найчастіше використовують додаткову опцію "Я везу тварину". Одеса забрала звання найбільш шумного міста України у 2021 році. Саме там користувачі найчастіше замовляли авто з додатковою послугою "Тиша в салоні", щоб втекти від міської метушні. Крім того, Одеса здобула перемогу у номінації "Місто-яблуко", де 65% всіх викликів авто відбувається через пристрої з операційною системою iOS.

забрала звання України у 2021 році. Саме там користувачі найчастіше замовляли авто з додатковою послугою "Тиша в салоні", щоб втекти від міської метушні. Крім того, Одеса здобула перемогу у номінації "Місто-яблуко", де 65% всіх викликів авто відбувається через пристрої з операційною системою iOS. А от Житомир став "Містом-андроїдом", де половина замовлень здійснюється через Android.



Перший рейтинг міст / Дані Uklon

Як здійснювалося дослідження

Рейтинг склали на основі досліджень використання пасажирського застосунку Uklon і відповідно до уподобань користувача – від вибору класу авто та додаткових опцій, як, наприклад, "Тиша в салоні, до операційної системи та способу оплати.

Як зазначив операційний директор та співзасновник Uklon Сергій Смусь, щомісяця сервісом Uklon користується мільйони користувачів по всій Україні.

Ми представлені вже у 27 містах України та оперуємо значним обсягом інформації. Кожен виклик авто включає до 20 опцій та класів, за допомогою яких користувач підлаштовує звичайну поїздку в місті під себе, свої уподобання та спосіб життя,

– додав Смусь.

Він пояснив, що ці данні і дозволяють скласти портрет цілого міста.