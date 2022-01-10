Такий рейтинг вперше сформував та оприлюднив сервіс виклику таксі через інтернет Uklon.
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За результатами рейтингу можна побачити, що номінацій було чимало. Фахівці Uklon обробили величезний масив даних за рік, щоб проаналізувати характер мільйонів поїздок у різних містах країни.
Рейтинг міст України
- Львів отримав перемогу одразу у двох номінаціях – "Сімейне місто" та "Цифрове місто". Саме у місті Лева найчастіше викликали авто класу "Дитячий". Також там кожне друге замовлення оплачується у безготівковій формі.
- Київ також став лідером кількох номінацій: "Цифрове місто" та "Вдячне місто". Саме у столиці найбільша частка замовлень завершується чайовими для водія.
- Кривий Ріг отримав право називатися найбільш дружнім для тварин. Жителі там найчастіше використовують додаткову опцію "Я везу тварину".
- Одеса забрала звання найбільш шумного міста України у 2021 році. Саме там користувачі найчастіше замовляли авто з додатковою послугою "Тиша в салоні", щоб втекти від міської метушні. Крім того, Одеса здобула перемогу у номінації "Місто-яблуко", де 65% всіх викликів авто відбувається через пристрої з операційною системою iOS.
- А от Житомир став "Містом-андроїдом", де половина замовлень здійснюється через Android.
Перший рейтинг міст / Дані Uklon
Як здійснювалося дослідження
Рейтинг склали на основі досліджень використання пасажирського застосунку Uklon і відповідно до уподобань користувача – від вибору класу авто та додаткових опцій, як, наприклад, "Тиша в салоні, до операційної системи та способу оплати.
Як зазначив операційний директор та співзасновник Uklon Сергій Смусь, щомісяця сервісом Uklon користується мільйони користувачів по всій Україні.
Ми представлені вже у 27 містах України та оперуємо значним обсягом інформації. Кожен виклик авто включає до 20 опцій та класів, за допомогою яких користувач підлаштовує звичайну поїздку в місті під себе, свої уподобання та спосіб життя,
– додав Смусь.
Він пояснив, що ці данні і дозволяють скласти портрет цілого міста.