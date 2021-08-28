Обнаруженный островок возле Гренландии имеет площадь 30 на 60 метров и возвышается на 4 метра над уровнем моря. Арктическая территория Гренландии принадлежит Дании.

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Ученые случайно нашли новый остров

Случайную находку обнаружили во время датско-шведской экспедиции под руководством Мортена Раша из Копенгагенского университета. По его словам, группа должна была посетить остров Оодаак, который ранее был известен как самый северный в мире.

Планировали поискать на острове новые виды, адаптированные к жизни в экстремальной среде,

– отметил Раш.

Ученый подчеркнул, что в экспедиции участвовали 6 исследователей. Они добирались до острова на небольшом вертолете.



По координатам Оодаак не нашли, поэтому стали искать неподалеку / Фото с фейсбука Мортена Раша

Карта была не совсем точной, поэтому когда группа добралась до позиции, где должен был быть Оодаак, его не нашли. Поэтому стали искать остров неподалеку и через несколько минут приземлились на болотистую местность, где ничего не росло.

"После экспедиции и многих обсуждений со специалистами на эту тему, мы поняли, что случайно открыли самый северный остров в мире", – добавил Раш.

Острову придумали название

Исследователь подчеркнул, что с научной перспективы открытие не очень значительное. Впрочем, с личной точки зрения, "весело быть среди 6 человек на земле, которые загрязнили обувь в самой северной точке мира".

Ученые уже придумали название для недавно открытой территории. Планируют назвать остров Qeqertaq Avannarleq, что означает "самый северный остров" на гренландском. Не исключено, что находка является следствием мощного шторма и просуществует только до следующей непогоды.

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