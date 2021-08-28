Виявлений острівець біля Гренландії має площу 30 на 60 метрів та височіє на 4 метри над рівнем моря. Арктична територія Гренландії належить Данії.

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Вчені випадково знайшли новий острів

Випадкову знахідку виявили під час дансько-шведської експедиції під керівництвом Мортена Раша з Копенгагенського університету. За його словами, група мала відвідати острів Оодаак, який раніше був відомий як найпівнічніший у світі.

Планували пошукати на острові нові види, адаптовані до життя у екстремальному середовищі,

– зазначив Раш.

Науковець підкреслив, що в експедиції брало участь 6 дослідників. Вони добиралися до острова на невеликому вертольоті.



За координатами Оодаак не знайшли, тож почали шукати неподалік / Фото з фейсбуку Мортена Раша

Мапа була не зовсім точною, тож коли група дісталася до позиції, де мав бути Оодаак, його не знайшли. Відтак почали шукати острів неподалік і через декілька хвилин приземлилися на болотисту місцевість, де нічого не росло.

"Після експедиції та багатьох обговорень зі спеціалістами на цю тему, ми зрозуміли, що випадково відкрили найпівнічніший острів у світі", – додав Раш.

Острову придумали назву

Дослідник підкреслив, що з наукової перспективи відкриття не є дуже значним. Втім, із особистого погляду, "весело бути серед 6 людей на землі, які забруднили взуття у найпівнічнішій точці світу".

Вчені уже придумали назву для нещодавно відкритої території. Планують назвати острів Qeqertaq Avannarleq, що означає "найпівнічніший острів" гренландською. Не виключено, що знахідка є наслідком потужного шторму та проіснує лише до наступної негоди.

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