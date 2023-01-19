Известно, что Рендон родилась на юге Франции и прожила до 118 лет. Заметим, что женщина умерла во сне в доме престарелых во вторник, 17 января 2023 года. Об этом сообщили мировые СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Дэвида Травела.

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Была старейшей европейкой

О смерти монахини с грустью вспоминают ее сожители. Долгое время Рендон была старейшей европейкой после того, как в прошлом году умерла японка Кейн Танака в возрасте 119 лет. Также она пережила пандемию "короны" и совсем не боялась вируса.

Есть большая грусть, но… Это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение,

– сказала изданию AFP Тавелла из дома престарелых Сент-Катрин-Лабуре.

В то же время следует сказать, что госпожа Рендон родился в тот год, когда в Нью-Йорке открылось первое метро и на тот момент Тур де Франс – ежегодная гонка по дорогам Франции – прошел всего один раз.

Обратите внимание! Женщина работала гувернанткой и репетитором до ухода в монастырь в 1944 году в возрасте 40 лет. С 1979 года она находилась в домах престарелых, а с 2009 года – в доме в Тулоне.

В 2020 году Рендон сказала французскому радио, что не представляет, как дожила до того почтенного возраста.

Я не знаю, в чем секрет. Только Бог может ответить на этот вопрос. У меня было много несчастий в жизни, и во время войны 1914-1918 годов, когда я была ребенком, я страдала, как и все остальные,

– констатировала она.

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