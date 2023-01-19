Известно, что Рендон родилась на юге Франции и прожила до 118 лет. Заметим, что женщина умерла во сне в доме престарелых во вторник, 17 января 2023 года. Об этом сообщили мировые СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Дэвида Травела.
Читайте также Мужчина был как скала: Положинский вспомнил, как ездил в Космач с сотенным УПА Симчичем
Была старейшей европейкой
О смерти монахини с грустью вспоминают ее сожители. Долгое время Рендон была старейшей европейкой после того, как в прошлом году умерла японка Кейн Танака в возрасте 119 лет. Также она пережила пандемию "короны" и совсем не боялась вируса.
Есть большая грусть, но… Это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение,
– сказала изданию AFP Тавелла из дома престарелых Сент-Катрин-Лабуре.
В то же время следует сказать, что госпожа Рендон родился в тот год, когда в Нью-Йорке открылось первое метро и на тот момент Тур де Франс – ежегодная гонка по дорогам Франции – прошел всего один раз.
В 2020 году Рендон сказала французскому радио, что не представляет, как дожила до того почтенного возраста.
Я не знаю, в чем секрет. Только Бог может ответить на этот вопрос. У меня было много несчастий в жизни, и во время войны 1914-1918 годов, когда я была ребенком, я страдала, как и все остальные,
– констатировала она.
Последние демографические тенденции
- К этой следует добавить, что продолжительность жизни людей на нашей планете с каждым годом увеличивается. Собственно, это одна из причин, почему осенью прошлого года счетчик количества жителей нашего земного шара пересек отметку в восемь миллиардов.
- Интересно, что пока в одних странах людей становится больше и люди живут дольше, в других странах – количество населения сокращается. В частности, в Китае, самом густонаселенном государстве, где за последние годы людей стало меньше почти на целый миллион.
- Вероятно, скоро Индия станет той страной, в которой будет проживать больше всего человек. Эксперты прогнозируют, что произойдет это уже в этом году через несколько месяцев.