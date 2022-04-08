Эти ограничения вошли в пятый пакет санкций ЕС против России. Также из России и Беларуси не будут ипортировать ряд других товаров.

Заметьте Закрытые порты и эмбарго на уголь: ЕС одобрил пятый пакет санкций против России

Что еще запретили ввозить на территорию ЕС

Помимо алкоголя ЕС одобрил запрет на импорт древесины, цемента, морепродуктов и удобрений. Также на территорию не будут ввозить российское реактивное топливо, квантовые компьютеры, передовые сверхпроводники, электронику, программное обеспечение, транспортные средства и сенсорную технику.

Сумма этих санкций оценивается в 5,5 миллиарда евро на продукты и 10 миллиардов на технику и электронику.

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