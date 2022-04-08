Ці обмеження увійшли у п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії. Також з Росії та Білорусі не іпортуватимуть низку інших товарів.

Зауважте Закриті порти й ембарго на вугілля: ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії

Що ще заборонили ввозити на територію ЄС

Крім алкоголю, ЄС схвалив заборону на імпорт деревини, цементу, морепродуктів та добрива. Також на територію не ввозитимуть російське реактивне паливо, квантові комп'ютери, передові надпровідники, електроніку, програмні забезпечення, транспортні засоби та сенсорну техніку.

Суму цих санкцій оцінюють у 5,5 мільярда євро на продукти на 10 мільярдів на техніку та електроніку.

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