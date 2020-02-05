Какой город Европы является наиболее заселенным – инфографика

Самый населенный город в Европе – Стамбул, там проживает около 15 миллионов человек. А Киев занимает пятое место в этом рейтинге.

По данным "НВ", на втором месте – Москва. Здесь проживает более 12 миллионов человек.

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На третьем месте рейтинга Лондон – почти 9 миллионов человек, а на четвертом Санкт-Петербург – 5,4 миллиона человек.

Пятое место занимает столица Украины. В Киеве проживает 3,7 миллиона человек, по данным электронной переписи (2,9 миллиона по данным Государственной службы статистики).

В Берлине проживает 3,6 миллиона человек, а в Мадриде – 3,3 миллиона. Поэтому они занимаются 6 и 7 место в рейтинге соответственно. На восьмом месте Рим, здесь население составляет более 2 миллионов.

В десятку самых густонаселенных городов попадает Бухарест. По данным 2017 года там проживает 2,1 миллиона человек. Такое же количество людей живет в Париже.