Яке місто Європи є найбільш заселеним – інфографіка

Найбільш населене місто в Європі – Стамбул, там проживає близько 15 мільйонів людей. А Київ посідає п’яте місце в цьому рейтингу.

За даними "НВ", на другому місці – Москва. Тут проживає понад 12 мільйонів людей.

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На третьому місці рейтингу Лондон – майже 9 мільйонів людей, а на четвертому Санкт-Петербург – 5,4 мільйона осіб.

П'яте місце посідає столиця України. В Києві проживає 3,7 мільйона осіб, за даними електронного перепису (2,9 мільйона за даними Державної служби статистики).

У Берліні проживає 3,6 мільйона людей, а в Мадриді – 3,3 мільйона. Тому вони займаються 6 та 7 місце у рейтингу відповідно. На восьмому місці Рим, тут населення сягає більше 2 мільйонів.

У десятку найбільш густонаселених міст попадає Бухарест. За даними 2017 року там проживає 2,1 мільйона людей. Така ж кількість людей живе в Парижі.