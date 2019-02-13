Какая авиакомпания осуществляет больше всего полетов в Украине: рейтинг

В 2018 году украинцы стали больше летать. В частности, это можно объяснить и заходом на украинский рынок лоукостов, и увеличением направлений в разные уголки мира. Больше всего авиарейсов принял "Борисполь", а больше полетов осуществили МАУ.

Так, известно, что "Украэрорух" предоставил услуги по обслуживанию 300 853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний. Такой показатель на 18,5% превышает показатель предыдущего года.

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На третьей позиции – аэропорт "Одесса" с 15 979 рейсами и с небольшим отставанием – "Львов" (15 566 рейсов).

Меньше взлетов и посадок "Украэрорух" обеспечил в аэропорту Ровно, всего – 257 рейсов.

Больше всего украинцы летают из "Борисполя". На втором месте по количеству авиарейсов - столичный аэропорт "Киев".

Аэропорты и количество их вылетов и посадок в 2018 году:

Аэропорт "Борисполь" – 97 928 (+ 10,8% по сравнению с 2017 годом)

Аэропорт "Киев" – 33 808 (+ 28,8%)

Аэропорт Одессы – 15979 (+ 11,5%)

Аэропорт Львова – 15 566 (+ 28,6%)

Аэропорт Харькова – 8978 (+ 7,9%)

Аэропорт Запорожье – 6396 (+ 10%)

Аэропорт Днепра – 5823 (-6,9%)

Аэропорт Херсона – 3292 (+ 65,9%),

Аэропорт Полтавы – 3162 (+ 78,3%)

Аэропорт Ивано-Франковска – 2106 (-2%)

Аэропорт Винница – 1585 (+ 32,3%)

Аэропорт Черновцов – 1137 (-21,2%)

Аэропорт Кривого Рога – 710 (+13,8%)

Аэропорт Ужгорода – 354 (+ 30,1%)

Аэропорт Ровно – 257 (+ 11,7%)

Количество взлетов и вылетов в украинских аэропортах в 2018 году

Несмотря на достаточно мощное появление в украинском небе лоукостов, самой популярной авиакомпанией в Украине остается МАУ. В прошлом году они совершили более 61 тысячы полетов, что на 7,8% больше, чем в 2017 году. Их ближайший соперник – Turkish Airlines с почти 30 тысячами перелетов. Они увеличили количество в 2018 на 8,6%, против 2017 года.

В то же время, лучший рост в 2018 году показала венгерская компания Wizzair. Она осуществила в Украине более 15 тысяч полетов, а это на 73% больше, чем в 2017 году.



Статистика полетов авиакомпаний в Украине за 2018 год

Отметим, что во время отчета работы правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за 2018 год пассажиропоток аэропортов вырос до 20 миллионов пассажиров.