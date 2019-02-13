Какая авиакомпания осуществляет больше всего полетов в Украине: рейтинг
В 2018 году украинцы стали больше летать. В частности, это можно объяснить и заходом на украинский рынок лоукостов, и увеличением направлений в разные уголки мира. Больше всего авиарейсов принял "Борисполь", а больше полетов осуществили МАУ.
Так, известно, что "Украэрорух" предоставил услуги по обслуживанию 300 853 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний. Такой показатель на 18,5% превышает показатель предыдущего года.
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На третьей позиции – аэропорт "Одесса" с 15 979 рейсами и с небольшим отставанием – "Львов" (15 566 рейсов).
Меньше взлетов и посадок "Украэрорух" обеспечил в аэропорту Ровно, всего – 257 рейсов.
Больше всего украинцы летают из "Борисполя". На втором месте по количеству авиарейсов - столичный аэропорт "Киев".
Аэропорты и количество их вылетов и посадок в 2018 году:
Аэропорт "Борисполь" – 97 928 (+ 10,8% по сравнению с 2017 годом)
Аэропорт "Киев" – 33 808 (+ 28,8%)
Аэропорт Одессы – 15979 (+ 11,5%)
Аэропорт Львова – 15 566 (+ 28,6%)
Аэропорт Харькова – 8978 (+ 7,9%)
Аэропорт Запорожье – 6396 (+ 10%)
Аэропорт Днепра – 5823 (-6,9%)
Аэропорт Херсона – 3292 (+ 65,9%),
Аэропорт Полтавы – 3162 (+ 78,3%)
Аэропорт Ивано-Франковска – 2106 (-2%)
Аэропорт Винница – 1585 (+ 32,3%)
Аэропорт Черновцов – 1137 (-21,2%)
Аэропорт Кривого Рога – 710 (+13,8%)
Аэропорт Ужгорода – 354 (+ 30,1%)
Аэропорт Ровно – 257 (+ 11,7%)
Количество взлетов и вылетов в украинских аэропортах в 2018 году
Несмотря на достаточно мощное появление в украинском небе лоукостов, самой популярной авиакомпанией в Украине остается МАУ. В прошлом году они совершили более 61 тысячы полетов, что на 7,8% больше, чем в 2017 году. Их ближайший соперник – Turkish Airlines с почти 30 тысячами перелетов. Они увеличили количество в 2018 на 8,6%, против 2017 года.
В то же время, лучший рост в 2018 году показала венгерская компания Wizzair. Она осуществила в Украине более 15 тысяч полетов, а это на 73% больше, чем в 2017 году.
Статистика полетов авиакомпаний в Украине за 2018 год
Отметим, что во время отчета работы правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за 2018 год пассажиропоток аэропортов вырос до 20 миллионов пассажиров.