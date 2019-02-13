Яка авіакомпанія здійснює найбільше польотів в Україні: рейтинг

У 2018 році українці почали більше літати. Зокрема, це можна пояснити і заходом на український ринок лоукостів, і збільшенням напрямків у різні куточки світу. Найбільше авіарейсів прийняв "Бориспіль", а найбільше польотів здійснили МАУ.

Так, відомо, що "Украерорух" надав послуги з обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній. Такий показник на 18,5% перевищує показник попереднього року.

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Найбільше українці літають з "Борисполя". На другому місці за кількістю авіарейсів – столичний аеропорт "Київ".

Аеропорти та кількість їх вильотів і посадок у 2018 році:

Аеропорт "Бориспіль" – 97 928 (+10,8% у порівнянні з 2017 роком)

Аеропорт "Київ" – 33 808 (+ 28,8%)

Аеропорт Одеси – 15 979 (+11,5%)

Аеропорт Львова – 15 566 (+ 28,6%)

Аеропорт Харкова – 8 978 (+ 7,9%)

Аеропорт Запоріжжя – 6 396 (+10%)

Аеропорт Дніпра – 5 823 (-6,9 %)

Аеропорт Херсона – 3 292 (+65,9%),

Аеропорт Полтави – 3 162 (+78,3%)

Аеропорт Івано-Франківська – 2 106 (-2%)

Аеропорт Вінниці – 1 585 (+32,3%),

Аеропорт Чернівців – 1 137 (-21,2%),

Аеропорт Кривого Рогу – 710 (+13,8 %)

Аеропорт Ужгорода – 354 (+30,1%)

Аеропорт Рівного – 257 (+11,7%)

Попри досить потужну появу в українському небі лоукостів, найпопулярнішою авіакомпанією в Україні залишається МАУ. Торік вони здійснили понад 61 тисячу польотів, що на 7,8% більше ніж у 2017 році. Їх найближчий суперник – Turkish Airlines з майже 30 тисячами перельотів. Вони збільшили кількість у 2018 на 8,6%, проти 2017 року.

Водночас, найкраще зростання у 2018 році показала угорська компанія Wizzair. Вона здійснила в Україні понад 15 тисяч польотів, а це – на 73% більше, ніж у 2017 році.



Статистика польотів авіакомпаній в Україні за 2018 рік

Зазначимо, що під час звіту роботи уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за 2018 рік пасажиропотік аеропортів зріс до 20 мільйонів пасажирів.