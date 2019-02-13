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      Яка авіакомпанія здійснює найбільше польотів в Україні: рейтинг

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      Рейтинг найпопулярніших аеропортів і перевізників
      Рейтинг найпопулярніших аеропортів і перевізників / фото з відкритих джерел

      У 2018 році українці почали більше літати. Зокрема, це можна пояснити і заходом на український ринок лоукостів, і збільшенням напрямків у різні куточки світу. Найбільше авіарейсів прийняв "Бориспіль", а найбільше польотів здійснили МАУ.

      Так, відомо, що "Украерорух" надав послуги з обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній. Такий показник на 18,5% перевищує показник попереднього року.

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      Найбільше українці літають з "Борисполя". На другому місці за кількістю авіарейсів – столичний аеропорт "Київ".

      Аеропорти та кількість їх вильотів і посадок у 2018 році:

      Аеропорт "Бориспіль" – 97 928 (+10,8% у порівнянні з 2017 роком)

      Аеропорт "Київ" – 33 808 (+ 28,8%)

      Аеропорт Одеси – 15 979 (+11,5%)

      Аеропорт Львова – 15 566 (+ 28,6%)

      Аеропорт Харкова – 8 978 (+ 7,9%)

      Аеропорт Запоріжжя – 6 396 (+10%)

      Аеропорт Дніпра – 5 823 (-6,9 %)

      Аеропорт Херсона – 3 292 (+65,9%),

      Аеропорт Полтави – 3 162 (+78,3%)

      Аеропорт Івано-Франківська – 2 106 (-2%)

      Аеропорт Вінниці – 1 585 (+32,3%),

      Аеропорт Чернівців – 1 137 (-21,2%),

      Аеропорт Кривого Рогу – 710 (+13,8 %)

      Аеропорт Ужгорода – 354 (+30,1%)

      Аеропорт Рівного – 257 (+11,7%)

      Попри досить потужну появу в українському небі лоукостів, найпопулярнішою авіакомпанією в Україні залишається МАУ. Торік вони здійснили понад 61 тисячу польотів, що на 7,8% більше ніж у 2017 році. Їх найближчий суперник – Turkish Airlines з майже 30 тисячами перельотів. Вони збільшили кількість у 2018 на 8,6%, проти 2017 року.

      Водночас, найкраще зростання у 2018 році показала угорська компанія Wizzair. Вона здійснила в Україні понад 15 тисяч польотів, а це – на 73% більше, ніж у 2017 році.


      Статистика польотів авіакомпаній в Україні за 2018 рік

      Зазначимо, що під час звіту роботи уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за 2018 рік пасажиропотік аеропортів зріс до 20 мільйонів пасажирів.

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      Теги: Новини України Статистика авіація
      Джерело: 24 Канал
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