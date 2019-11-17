Самый рискованный путь – это путь референдумов, – Фурса о рынке земли

В первом чтении народные депутаты проголосовали за рынок земли, впереди еще второе чтение. В рамках которого реформу могут испортить. И теперь задача максимум – сделать все, чтобы депутаты под давлением лоббистов не убили саму идею реформы. Идею свободного рынка, делающей экономику сельского хозяйства эффективной, а стоимость земли – максимально высокой.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

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"Что может испортить земельную реформу? Во-первых, новые ограничения. Украина коррумпированная страна. А значит, чем больше бюрократии – тем больше коррупции. И чем больше ограничений – тем ниже стоимость земли. В итоге, если между первым и вторым чтением закон пополнят новые ограничения, они продолжат кастрировать земельную реформу, которая уже пострадала", – сказал эксперт.

Первый вариант, который предлагало правительство, был более либеральным и привел бы к гораздо большему эффекту в экономике. К сожалению, компромиссы забрали у нас пару процентов роста ВВП ежегодно. Теперь могут забрать еще больше,

– заявил Фурса.

"Рискованный путь – это путь референдумов. Нельзя выносить сложные экономические вопросы на референдум. Решение должны принимать ответственные и профессиональные люди, которым народ делегирует это право", – пояснил финансовый аналитик.

"Референдум же отражает мифы, которые существуют в обществе и мешают развитию. Путь референдумов – это путь популизма. Важные экономические решения принимались на референдуме в Венесуэле. И мы видим, куда привело страну такое народовластие", – подытожил Фурса.



Сейчас большинство украинцев выступают против того, чтобы землю покупали иностранцы / Инфографика 24 канала

Что известно о законопроекте о рынке земли?

Рада 13 ноября предварительно одобрила законопроект, который открывает рынок земли в Украине. Если документ одобрят окончательно, то с 1 октября 2020 года можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения государственной или частной собственности.

Купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах.

Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, смогут покупать земли в случае, если за это на соответствующем референдуме проголосует украинский народ.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 15 ноября 2019 года