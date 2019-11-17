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      Найризикованіший шлях – це шлях референдумів, – Фурса про ринок землі

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      Ринок землі / Фото з відкритих джерел

      У першому читанні народні депутати проголосували за ринок землі і попереду ще друге читання. В рамках якого реформу можуть зіпсувати. І тепер треба зробити все, щоб депутати під тиском лобістів не вбили саму ідею реформи. Ідею вільного ринку, який робить економіку сільського господарства ефективною, а вартість землі – максимально високою.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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      "Що може зіпсувати земельну реформу? По-перше, нові обмеження. Україна корумпована країна. А значить, чим більше бюрократії – тим більше корупції. І чим більше обмежень – тим нижче вартість землі. У підсумку, якщо між першим і другим читанням закон поповнять нові обмеження, вони продовжать каструвати земельну реформу, яка вже постраждала", – сказав експерт.

      Перший варіант, який пропонував уряд, був більш ліберальним і привів би до набагато більшого ефекту в економіці. На жаль, компроміси забрали у нас пару відсотків зростання ВВП щорічно. Тепер можуть забрати ще більше,
      – заявив Фурса.

      "Найризикованіший шлях – це шлях референдумів. Не можна виносити складні економічні питання на референдум. Рішення повинні приймати відповідальні і професійні люди, яким народ делегує це право", – пояснив фінансовий аналітик.

      "Референдум же відображає міфи, які існують в суспільстві і заважають розвитку. Шлях референдумів – це шлях популізму. Важливі економічні рішення приймалися на референдумі у Венесуелі. І ми бачимо, куди привело країну таке народовладдя", – підсумував Фурса.

      ринок землі
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      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?

      Рада 13 листопада попередньо схвалила законопроєкт, який відкриває ринок землі в Україні. Якщо документ схвалять остаточно, то з 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення державної чи приватної власності.

      • Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах.
      • Ті, хто орендують ділянку, зможуть викупити землю першими.
      • Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.
      • Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, зможуть купувати землі у разі, якщо за це на відповідному референдумі проголосує український народ.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" за 15 листопада 2019 року

       

      Чесні лише виграють, – Маркарова пояснила, в яких ФОПів можуть бути проблеми
      17 листопада
      9262
      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Відеоблоги Ринок землі Референдум
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