Найризикованіший шлях – це шлях референдумів, – Фурса про ринок землі

У першому читанні народні депутати проголосували за ринок землі і попереду ще друге читання. В рамках якого реформу можуть зіпсувати. І тепер треба зробити все, щоб депутати під тиском лобістів не вбили саму ідею реформи. Ідею вільного ринку, який робить економіку сільського господарства ефективною, а вартість землі – максимально високою.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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"Що може зіпсувати земельну реформу? По-перше, нові обмеження. Україна корумпована країна. А значить, чим більше бюрократії – тим більше корупції. І чим більше обмежень – тим нижче вартість землі. У підсумку, якщо між першим і другим читанням закон поповнять нові обмеження, вони продовжать каструвати земельну реформу, яка вже постраждала", – сказав експерт.

Перший варіант, який пропонував уряд, був більш ліберальним і привів би до набагато більшого ефекту в економіці. На жаль, компроміси забрали у нас пару відсотків зростання ВВП щорічно. Тепер можуть забрати ще більше,

– заявив Фурса.

"Найризикованіший шлях – це шлях референдумів. Не можна виносити складні економічні питання на референдум. Рішення повинні приймати відповідальні і професійні люди, яким народ делегує це право", – пояснив фінансовий аналітик.

"Референдум же відображає міфи, які існують в суспільстві і заважають розвитку. Шлях референдумів – це шлях популізму. Важливі економічні рішення приймалися на референдумі у Венесуелі. І ми бачимо, куди привело країну таке народовладдя", – підсумував Фурса.



Зараз більшість українців виступають проти того, щоб землю купували іноземці / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?

Рада 13 листопада попередньо схвалила законопроєкт, який відкриває ринок землі в Україні. Якщо документ схвалять остаточно, то з 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення державної чи приватної власності.

Купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах.

Ті, хто орендують ділянку, зможуть викупити землю першими.

Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, зможуть купувати землі у разі, якщо за це на відповідному референдумі проголосує український народ.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність" за 15 листопада 2019 року