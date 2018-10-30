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      Самый страшный серийный убийца Германии: медбрата обвиняют в убийстве 100 пациентов

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      Нильс Хегель – подозреваемый в убийстве 100 пациентов
      Нильс Хегель – подозреваемый в убийстве 100 пациентов / USA today

      В немецком городе Ольденбург начался суд над бывшим медработником, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Отмечается, что 41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, которых он ухаживал в двух больницах на севере Германии.

      Следователи считают, мотивация мужчины заключалась в том, чтобы поразить коллег реанимацией пациентов, потерявших сознание. Его подозревают в убийстве 36 больных в Ольденбурге и 64 в районе Дельменхорста в период с 1999 по 2005 года.

      Хегеля впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит неназначенные лекарства пациенту в Дельменхорсте. За это в 2008 году его осудили на 7 лет за попытку убийства.

      В 2015 году второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.

      Нільс Хегель
      Нильс Хегель скрывает лицо в суде

      Если Хегеля признают виновным в причинении смерти всех 100 пациентов, он станет одним из самых страшных в Германии серийных убийц послевоенной эпохи.

      Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше людей, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.

      Во время расследования эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.

      Теги: Жертвы Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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