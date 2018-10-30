Самый страшный серийный убийца Германии: медбрата обвиняют в убийстве 100 пациентов

В немецком городе Ольденбург начался суд над бывшим медработником, которого обвиняют в убийстве 100 пациентов.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: В Бельгии медработника подозревают в убийстве пациентов

Отмечается, что 41-летний Нильс Хегель назначал смертельные дозы лекарств людям, которых он ухаживал в двух больницах на севере Германии.

Следователи считают, мотивация мужчины заключалась в том, чтобы поразить коллег реанимацией пациентов, потерявших сознание. Его подозревают в убийстве 36 больных в Ольденбурге и 64 в районе Дельменхорста в период с 1999 по 2005 года.

Хегеля впервые арестовали в 2005 году, когда заметили, что он вводит неназначенные лекарства пациенту в Дельменхорсте. За это в 2008 году его осудили на 7 лет за попытку убийства.

В 2015 году второе судебное разбирательство признало Хегеля виновным в двух убийствах и двух попытках убийства. Он получил пожизненное заключение.



Нильс Хегель скрывает лицо в суде

Если Хегеля признают виновным в причинении смерти всех 100 пациентов, он станет одним из самых страшных в Германии серийных убийц послевоенной эпохи.

Следователи говорят, что Хегель, возможно, убил еще больше людей, но некоторые потенциальные жертвы были кремированы.

Во время расследования эксгумировали 130 тел бывших пациентов и искали свидетельства о лекарствах, которые могли бы вызвать остановку сердца. Они также исследовали записи в больницах, где он работал.