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      Найгірший серійний вбивця Німеччини: медбрата звинувачують у вбивстві 100 пацієнтів

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      Нільс Хегель – підозрюваний у вбивстві 100 пацієнтів
      Нільс Хегель – підозрюваний у вбивстві 100 пацієнтів / USA today

      У німецькому місті Ольденбург почався суд над колишнім медпрацівником, якого звинувачують у вбивстві 100 пацієнтів.

      Про це повідомляє ВВС.

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      Зазначається, що 41-річний Нільс Хегель призначав смертельні дози ліків людям, яких він доглядав у двох лікарнях на півночі Німеччини.

      Слідчі вважають, мотивація чоловіка полягала у тому, щоб вразити колег реанімацією пацієнтів, які втратили свідомість.Його підозрюють у вбивстві 36 хворих в Ольденбурзі та 64 в районі Деменхорст в період з 1999 по 2005 року.

      Хегеля вперше заарештували у 2005 році, коли помітили, що він вводить непризначені ліки пацієнту в Делменхорсті. За це у 2008 році його засудили на 7 років за спробу вбивства.

      У 2015 роках другий судовий розгляд визнав Хегеля винним у двох вбивствах та двох спробах вбивства. Він отримав довічне ув'язнення.

      Нільс Хегель
      Нільс Хегель приховує обличчя у суді

      Якщо Хегеля визнають винним у спричиненні смерті всіх 100 пацієнтів, він стане одним із найгірших у Німеччині серійних вбивць післявоєнної доби.

      Слідчі кажуть, що Хегель, можливо, вбив ще більше людей, але деякі потенційні жертви були кремовані.

      Під час розслідування ексгумували 130 тіл колишніх пацієнтів і шукали свідоцтва про ліки, які могли б викликати зупинку серця. Вони також дослідили записи у лікарнях, де він працював.

      Теги: Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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