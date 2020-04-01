Самым бедным украинцам во время карантина будут выплачивать помощь, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что власти будут выплачивать помощь беднейшим слоям населения во время карантина. Президент поручил правительству найти на это деньги. Денис Шмыгаль добавил, что для помощи тем, кто вернулся из-за границы или потерял работу, в Украине будут создавать новые рабочие места.

О денежной помощи малообеспеченным украинцам сообщил на селекторном совещании Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Правительство должно найти деньги, чтобы помочь бедным украинцам,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что власти составят списки категорий украинцев, наиболее нуждающихся в помощи во время карантина. И уже в скором времени на это будут искать деньги.

Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, цены на социально значимые товары не повышают, а некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу из-за распространения коронавируса. По его словам, в течение следующих нескольких недель в Украине появится много рабочих мест. "В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий", – сообщил Шмыгаль.

Власти обещают делать все, чтобы поддержать украинцев в сложное время.

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