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      Самым бедным украинцам во время карантина будут выплачивать помощь, – Зеленский

      - Читати новину українською
      Зеленский пообещал денежную помощь беднейшим украинцам / Getty Images

      Владимир Зеленский заявил, что власти будут выплачивать помощь беднейшим слоям населения во время карантина. Президент поручил правительству найти на это деньги. Денис Шмыгаль добавил, что для помощи тем, кто вернулся из-за границы или потерял работу, в Украине будут создавать новые рабочие места.

      О денежной помощи малообеспеченным украинцам сообщил на селекторном совещании Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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      Правительство должно найти деньги, чтобы помочь бедным украинцам,
      – отметил президент.

      Зеленский добавил, что власти составят списки категорий украинцев, наиболее нуждающихся в помощи во время карантина. И уже в скором времени на это будут искать деньги.

      Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, цены на социально значимые товары не повышают, а некоторые продукты даже подешевели.

      Кроме того, Кабмин разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу из-за распространения коронавируса. По его словам, в течение следующих нескольких недель в Украине появится много рабочих мест. "В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, укладки тротуаров, уборки территорий", – сообщил Шмыгаль.

      Власти обещают делать все, чтобы поддержать украинцев в сложное время.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 человек, выздоровели – 10.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Деньги Продукты Работа Кабинет Министров Украины
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