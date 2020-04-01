Найбіднішим українцям під час карантину виплачуватимуть допомогу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину. Президент доручив уряду знайти на це гроші. Денис Шмигаль додав, що для допомоги тим, хто повернувся з-за кордону або втратив роботу, в Україні створюватимуть нові робочі місця.

Про грошову допомогу малозабезпеченим українцям повідомив на селекторній нараді Володимир Зеленський. Про це інформує пресслужба Президента України.

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Уряд мусить знайти гроші, щоб допомогти найбіднішим українцям,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що влада складе списки категорій українців, які найбільше потребують допомоги під час карантину. Та вже незабаром на це шукатимуть гроші.

Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив, ціни на соціально значущі товари не підвищують, а деякі продукти навіть подешевшали.

Крім того, Кабмін розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу через поширення коронавірусу. За його словами, впродовж наступних кількох тижнів в Україні з’явиться багато робочих місць. "Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій", – повідомив Шмигаль.

Влада обіцяє робити все, щоб підтримати українців у складний час.

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