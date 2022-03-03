Мирные митинги в поддержку Украины организовали во многих странах. В частности, в Брюсселе, городах США, Норвегии, Турции, Швейцарии.

Интересно Мирный митинг во время войны: люди вышли с флагом под границу с Беларусью

Теперь на мирную акцию вышли жители Сан-Франциско. На записи видно множество людей с флагами и плакатами. Некоторые даже оделись в сине-желтые цвета.

Митинг в поддержку Украины в Сан-Франциско: видео

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