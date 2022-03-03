Мирні мітинги на підтримку України організували в багатьох країнах. Зокрема, у Брюсселі, містах США, в Норвегії, Туреччині, Швейцарії.

Цікаво Мирний мітинг під час війни: люди вийшли з прапором під кордон з Білоруссю

Тепер на мирну акцію вийшли жителі Сан-Франциско. На записі видно безліч людей з прапорами та плакатами. Дехто навіть вдягнувся у синьо-жовті кольори.

Мітинг на підтримку України в Сан-Франциско: відео

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