На вулиці вийшли громадяни села Добрянка. Відео публікували українські ЗМІ.

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Сусідів ніхто не чекає

Жителі населеного пункту повідомили сусідам, що ніхто їх не чекає в Україні. Також вони заспівали Гімн України.

Люди вийшли під кордон Білорусі: дивіться відео



Зауважимо, що білоруси підтримали Україну на референдумі. На одному із листків вони написали "Російський військовий окупант, іди на х**".​

Повний текст публікації:

Мирний мітинг під час війни. Жителі села Добрянка вийшли з прапором під кордон з Білоруссю. Повідомили сусідам, що ніхто їх тут не чекає. І заспівали Гімн. Пишаємося неймовірно. Дякуємо вам.

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