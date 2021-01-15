Создание "круга доверия": Санду выступила за сближение Украины, Молдовы и Румынии
Президент Молдавии Майя Санду выступила за углубление связей с соседними государствами. Она хочет на дипломатическом уровне создать "круг доверия", в который войдут Украина, Румыния и Молдова.
Санду считает, что это поможет наладить отношения и с другими странами. Об этом политик заявила 15 января во время видеоконференции с участием дипломатического корпуса Молдовы, информирует NewsMaker.
Актуально Зеленский и Санду договорились создать президентский совет: что это значит
"Круг доверия": Украина – Румыния – Молдова
Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами – Румынией и Украиной. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого "круга доверия": Румыния – Молдова – Украина,
– сказала она.
Санду обрадована тем, что Молдове удалось возобновить политический диалог с соседними странами. Ведь долгий период отношения с ними на самом высоком уровне были заморожены из-за враждебной политики предыдущей власти Кишинева.
Что ждет отношения Молдовы с ЕС и другими странами
- Санду подчеркнула, что хочет перезагрузить отношения с Евросоюзом. По ее словам, сближение с ЕС путем демократических реформ превратит Молдову в европейскую страну.
- Она сделала акцент на важности развития стратегических отношений с США. Официальный Кишинев должен проявлять политическую и дипломатическую солидарность со Штатами в тех вопросах, "в которых взгляды двух стран совпадают, а Вашингтон рассчитывает на поддержку внешних партнеров".
- Также президент Молдовы высказалась об отношениях с Россией. Санду отметила, что "есть и сферы, в которых наши мнения и интересы расходятся". Однако Кишинев хочет преодолеть эти проблемы с помощью диалога, взаимного уважения и конструктива.
Поделиться новостью