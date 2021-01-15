Президент Молдавии Майя Санду выступила за углубление связей с соседними государствами. Она хочет на дипломатическом уровне создать "круг доверия", в который войдут Украина, Румыния и Молдова.

Санду считает, что это поможет наладить отношения и с другими странами. Об этом политик заявила 15 января во время видеоконференции с участием дипломатического корпуса Молдовы, информирует NewsMaker.

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"Круг доверия": Украина – Румыния – Молдова

Мне приятно сообщить, что всего за несколько недель нам удалось разблокировать отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами – Румынией и Украиной. Я считаю, что наибольшие усилия мы должны сосредоточить на создании именно этого "круга доверия": Румыния – Молдова – Украина,

– сказала она.

Санду обрадована тем, что Молдове удалось возобновить политический диалог с соседними странами. Ведь долгий период отношения с ними на самом высоком уровне были заморожены из-за враждебной политики предыдущей власти Кишинева.

Что ждет отношения Молдовы с ЕС и другими странами

Санду подчеркнула, что хочет перезагрузить отношения с Евросоюзом. По ее словам, сближение с ЕС путем демократических реформ превратит Молдову в европейскую страну.

Она сделала акцент на важности развития стратегических отношений с США. Официальный Кишинев должен проявлять политическую и дипломатическую солидарность со Штатами в тех вопросах, "в которых взгляды двух стран совпадают, а Вашингтон рассчитывает на поддержку внешних партнеров".

Также президент Молдовы высказалась об отношениях с Россией. Санду отметила, что "есть и сферы, в которых наши мнения и интересы расходятся". Однако Кишинев хочет преодолеть эти проблемы с помощью диалога, взаимного уважения и конструктива.

Обратите внимание! 12 января президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину – это был ее первый зарубежный визит в статусе главы государства. Во время встречи Владимир Зеленский и Майя Санду договорились о создании президентского совета. Больше о том, что обсуждали лидеры стран, а также каких договоренностей достигли, читайте по ссылке.