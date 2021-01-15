Президентка Молдови Майя Санду виступила за поглиблення зв'язків зі сусідніми державами. Вона хоче на дипломатичному рівні створити "коло довіри", до якого увійдуть Україна, Румунія та Молдова.

Санду вважає, що це допоможе налагодити відносини й з іншими країнами. Про це політикиня заявила 15 січня під час відеоконференції за участю дипломатичного корпусу Молдови, інформує NewsMaker.

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"Коло довіри": Україна – Румунія – Молдова

Мені приємно повідомити, що всього за кілька тижнів нам вдалося розблокувати відносини з нашими сусідами та стратегічними партнерами – Румунією й Україною. Я вважаю, що найбільші зусилля ми маємо зосередити на створенні саме цього "кола довіри": Румунія – Молдова – Україна,

– сказала вона.

Санду втішена тим, що Молдові вдалося відновити політичний діалог зі сусідніми країнами. Адже довгий період відносини з ними на найвищому рівні були заморожені через ворожу політику попередньої влади Кишинева.

Що чекає на відносини Молдови з ЄС та іншими країнами

Санду наголосила, що хоче перезавантажити відносини з Євросоюзом. За її словами, зближення з ЄС шляхом демократичних реформ перетворить Молдову в європейську країну.

Вона зробила акцент на важливості розвитку стратегічних відносин зі США. Офіційний Кишинів має проявляти політичну і дипломатичну солідарність зі Штатами в тих питаннях, "в яких погляди обох країн збігаються, а Вашингтон розраховує на підтримку зовнішніх партнерів".

Також президентка Молдови висловилася про відносини з Росією. Санду зазначила, що "є й сфери, в яких наші думки й інтереси розходяться". Однак Кишинів хоче подолати ці проблеми за допомогою діалогу, взаємної поваги та конструктиву.