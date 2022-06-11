Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также подчеркнул, что у Молдовы гораздо больше шансов присоединиться к Европейскому Союзу, чем у Грузии.

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По словам Николая Давидюка, президент Санду продемонстрировала, что у нее и страны, которую она возглавляет – есть европейские стремления.

Самое важное в этой истории с Молдовой – не дать Румынии себя поглотить, предостерегает политолог. По его мнению, последние несколько месяцев Румыния оценивает российскую угрозу в Молдове как возможность поглотить эту территорию.

Вступление Молдовы в ЕВ только придаст сил и подарит ощущение "расправленных крыльев", экономика будет иметь отличные возможности для развития. Так же, европейское будущее позволит Молдове избавиться от советско-путинского ига,

– добавляет Давидюк.

"Да, по поводу замороженного конфликта в Приднестровье будут вопросы, но есть прецедент – Северный Кипр тоже заморожен, а Южный Кипр является частью ЕС", – объясняет специалист.

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Точно также можно рассмотреть и украинскую историю, ведь у нас в оккупации Крым и Донбасс, но это не должно стать серьезной угрозой на нашем пути в ЕС, убежден Николай Давыдюк.

"Это нормально, ведь мы признаем свои территории в пределах 1991 года, оккупированные россиянами территории не спорны - это часть суверенной Украины", - убежден политолог.

Молдавия подала заявку на статус кандидата в ЕС после Украины

Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление страны в ряды Европейского Союза, 3 марта 2022 года. На территории Молдовы также место конфликта с Россией, речь идет о непризнанной территории так называемого Приднестровья.

Скоро определится судьба Украины в ЕС

Уже совсем скоро Украина узнает о судьбе своей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия рекомендовала предоставить нам этот статус, теперь все будут решать страны-члены.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен совершила неожиданный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Они обсудили процесс вступления Украины в ЕС и дальнейшее сотрудничество по восстановлению Украины после войны, которую начала и продолжает вести Россия.

23-24 июня состоится историческое для нас заседание Европейского совета. В это время Украина узнает, получит ли статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

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