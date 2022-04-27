Хотя суверенитету Молдовы угрожают россияне, эффективно противодействовать врагу страна не сможет. Долгое время армия не финансировалась и теперь не может похвастаться боеспособностью.

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У Молдовы нет боеспособной армии

Как сообщила президент Молдовы Майя Санду, долгое время оборонному сектору никто не уделял должного внимания. В результате страна осталась без военной защиты.

Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия,

– добавила она.

Ситуация в Приднестровье:

25 апреля в Тирасполе раздались взрывы. На востоке еще два взрыва прогремели у поселка Маяк, были разрушены антенны, которые отвечали за российские частоты.

Из-за провокации Майя Санду экстренно созвала Совбез ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не боятся России в Приднестровье и готовы к тому, чтобы их "встретить".

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