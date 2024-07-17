Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что местные власти запрещает передвигаться гражданам обычным транспортом, только на бронированных машинах с системами РЭБ. Он объяснил, что это обусловлено тем, что оккупанты не контролируют ситуацию в приграничных регионах.

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"Россияне на Белгородщине образуют настоящую санитарную зону", – сказал политтехнолог.

Ситуация на Белгородщине

По словам Тизенгаузена, людей с детьми уже эвакуировали из Белгородской области. Оккупанты создали программу перевозки россиян с этих территорий в Крым, хотя там также не совсем безопасно.

Возникает парадокс. В глазах россиян читается немой вопрос – "за что нас?". Они до сих пор не понимают, какие преступления совершает Россия,

– отметил он.

Политтехнолог отметил, что россияне считают, если они перестанут воевать, то Россия падет. Пропаганда Владимира Путина уже насквозь пронизала головы граждан страны-агрессора.

Надеяться, что там будут бунты – не стоит. Россияне ненавидят украинцев из-за взрывов в Белгороде, ведь считают, что их армия якобы атакует только военные учеты на территории Украины,

– отметил Борис Тизенгаузен.