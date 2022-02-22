По словам Энтони Блинкена, санкции – мощный ответ на действия Кремля. Об этом госсекретарь США заявил на брифинге после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает 24 канал.

Заметьте Боль от санкций почувствует Россия, а не США, – Байден

Санкций может быть больше

Энтони Блинкен заявил, что санкции, которые США ввели против двух российских банков, заблокировали активы Кремля в размере 80 миллиардов долларов. Однако если Кремль продолжит агрессию, то санкций будет больше.

Сегодня во второй половине дня президент (Джо Байден – 24 канал) объявил о новых санкциях, координированных с нашими союзниками и партнерами, которые будут увеличиваться в случае новой эскалации,

– заявил Блинкен.

Также глава Госдепа подчеркнул, что если Россия усугубит агрессию, то США вместе с Германией сделают все для того, чтобы "Северный поток-2" не заработал.

Блинкен о санкциях против России: смотрите видео

Санкции США против России: главное

После признания Россией боевиков Джо Байден пообещал решительный ответ в виде санкций. Таким образом, с 22 февраля под санкции попала российская элита и члены их семей. Ведь они участвуют в коррупции, поэтому, по словам Байдена, должны пострадать.

Также России запретили заимствовать на международных рынках и торговать новыми гособлигациями.