В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил атаку БпЛА.

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По словам Свитана, хорошо горело. Именно поэтому, если они таким методом сбивают, то пусть так делают чуть ли не каждую ночь, чтобы только больше горело.

Неважно это нефтебазы, или нефтеперерабатывающие заводы, или станции перекачки или загрузки нефти на суда, которые перевозят, – главное, чтобы они горели.

Почему? Это главная отрасль, которая дает российской армии финансирование извне. Например, тот же новороссийский терминал дает 60% валютной прибыли при отгрузке российской нефти. Именно поэтому надо уничтожать,

– объяснил Роман Свитан.

Он добавил, что должны выжигаться все емкости, которые хоть как-то могут участвовать при перекачке и, конечно, нефтеперерабатывающие заводы.

"С одной стороны, можно сказать, что это уже рутинная работа. Хотя она не менее героическая. Это такие "санкции" спецслужб Малюка и Буданова", – добавил военный эксперт.

Куда еще надо бить

Роман Свитан объяснил, что именно из Новошахтинска поставляют большое количество того же дизеля и авиационного керосина в российскую армию, которая сейчас находится на оккупированной части Украины.

Он добавил, что те же емкости используют для хранения, перекачки и логистики топлива. Именно поэтому это тоже основная из наших задач.

Напомним, что Силы обороны Украины уже наносили удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области. Тогда российские потери достигли 540 миллионов долларов.