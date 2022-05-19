В России стали чаще воровать автомобили и запчасти к ним

В первую очередь говорится о присвоении отдельных деталей, которые легко снять: зеркальные элементы, фары, запасные колеса, колесные колпаки и другие.

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В целом количество заявленных нашими клиентами страховых случаев по КАСКО с января по конец апреля возросло примерно на 20%, а заявлений о причинении ущерба вследствие противоправных действий третьих лиц – в два с лишним раза больше. Наибольший всплеск был в марте и апреле,

– отметили в российской страховой компании.

Где воруют больше всего

Там считают это подтверждением, что в стране повышен спрос на подержанные детали из-за роста цен и значительного дефицита новых запасных частей. Наибольший риск быть ограбленным в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Татарстане. В этих регионах зафиксировали больше всего страховых случаев после незаконных действий.

"Из-за дефицита автомобилей и запчастей к ним сегодня в зоне риска как люксовые, так и самые массовые модели автомобилей. И мы вынуждены учитывать при разработке наших программ страхования риски угона, случаи которых сейчас участились, с целью дальнейшего разбора на запчасти или хищения отдельных деталей. Смотря на стоимость современных авто, хищение даже одной детали наносит серьезный ущерб владельцу", – добавили в страховой компании.

Какие автомобильные компании ушли из России

После полномасштабного вторжения России в Украину одни из первых рынок страны-агрессора покинули автомобильные компании.