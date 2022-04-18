Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он сказал, что окончательно надменность исчезнет, когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго.

Важно Происходит самое страшное для России, – эксперт о возможном нефтегазовом эмбарго

По словам Подоляка, уже сейчас руководительница российского Центробанка, выступая перед Госдумой, прямо заявила о большом кризисе, который буквально открывает двери. Также она сказала, что:

период, когда экономика может продолжать жить на запасах, окончен, и закончится он во II-III квартале 2022 года;

В ближайшее время Россия окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно возрастут. В то же время возникнут системные дефициты;

после введения действующих санкций Россия сразу же осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с которыми невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций.

И вывод прост: движение вниз всегда происходит из-за ускорения. Желательно ускоряться как можно быстрее,

– добавил Подоляк.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что дефолт России – это только вопрос времени . По словам Шмыгаля, в ЕС наконец-то начали обсуждение нефтяного эмбарго для России и ужесточение санкций против "Сбербанка".

Кроме того, порты всех стран Евросоюза перестали обслуживать корабли государства-агрессора. Глава Кабмина подчеркнул, что эти решения необходимо принять как можно скорее, потому что они помогут остановить войну.