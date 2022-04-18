Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він сказав, що остаточно пиха зникне, коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго.

Важливо Відбувається найстрашніше для Росії, – експерт про можливе нафтогазове ембарго

За словами Подоляка, вже зараз керівниця російського Центробанку, виступаючи перед Держдумою, прямо заявила про велику кризу, яка буквально відчиняє двері. Також вона сказала, що:

період, коли економіка може продовжувати жити на запасах, скінченний, і спливе він у II-III кварталі 2022 року;

найближчим часом Росія остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже сильно зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити;

після запровадження чинних санкцій Росія одразу залишилася з половиною своїх золотовалютних резервів. Залишок резервів – це юані та золото, з ними неможливо нормально регулювати ситуацію під час санкцій.

І висновок простий: рух униз завжди відбувається через прискорення. Бажано прискорюватися якнайшвидше,

– додав Подоляк.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дефолт Росії – це лише питання часу. За словами Шмигаля, в ЄС нарешті почали обговорення нафтового ембарго для Росії та посилення санкцій проти "Сбербанку".

Крім того, порти усіх країн Євросоюзу припинили обслуговувати кораблі держави-агресорки. Глава Кабміну наголосив, що ці рішення необхідно ухвалити якомога швидше, адже вони допоможуть зупинити війну.