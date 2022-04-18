Про це у ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Загородній. Він також додав, що світ розуміє, що перемога України неминуча і всіляко намагається пришвидшити цей процес.

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Зараз відбувається найстрашніше для Росії – ембарго ще не оголосили, але великі західні компанії вже не хочуть купувати російське паливо, їм огидно,

– стверджує політичний експерт.

Тарас Загородній розповідає, що окупанти намагались феєрично продати нафту до Індії – знижка сягала 35%, що просто зається нереальним. Звісно, деякі країни продовжують купувати паливо у росіян, але це аж ніяк не ті обсяги, які потрібні Росії і далеко не така ціна.

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