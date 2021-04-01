В Офисе президента подвели итоги работы за март 2021 год. Всего выделили 13 достижений.

Среди самых главных событий месяца в Офисе президента назвали презентацию трехлетней стратегии судебной реформы в Украине. Владимир Зеленский сообщил, что она станет катализатором вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Заметьте Зеленский планирует визит в Польшу в начале мая Какие еще события выделили в ОП Поездку Владимира Зеленского и Шарля Мишеля на Донбасс.

Форум "Украина 30. Медиа: пропаганда и свобода слова".

Принятие решения о запуске Центра противодействия дезинформации.

Визит в Украину президента Литвы и подписание двусторонних документов.

Рассмотрение новой модели растаможки авто.

Санкции против Виктора Януковича, бывших чиновников и ряда компаний, чья деятельность вредила Украине.

Первые шаги к реализации экономического паспорта украинца.

Обсуждение "карантинных" выплат бизнесу и людям.

Встреча Андрея Ермака с представителями международных бизнес-ассоциаций.

Отмена указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Легализация цифровых паспортов в приложении "Дия". У Зеленского подвели итоги марта: смотрите видео Обратите внимание! Украинские СМИ сообщили, что уже 2 апреля может состояться новое заседание СНБО. Там должны обсудить 10 вопросов.