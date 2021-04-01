Санкции против Януковича и беспорядки под ОП: у Зеленского подвели итоги марта
В Офисе президента подвели итоги работы за март 2021 год. Всего выделили 13 достижений.
Источник:Фейсбук Офиса президента
Среди самых главных событий месяца в Офисе президента назвали презентацию трехлетней стратегии судебной реформы в Украине. Владимир Зеленский сообщил, что она станет катализатором вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.
Заметьте Зеленский планирует визит в Польшу в начале мая
Какие еще события выделили в ОП
- Поездку Владимира Зеленского и Шарля Мишеля на Донбасс.
- Форум "Украина 30. Медиа: пропаганда и свобода слова".
- Принятие решения о запуске Центра противодействия дезинформации.
- Визит в Украину президента Литвы и подписание двусторонних документов.
- Рассмотрение новой модели растаможки авто.
- Санкции против Виктора Януковича, бывших чиновников и ряда компаний, чья деятельность вредила Украине.
- Первые шаги к реализации экономического паспорта украинца.
- Обсуждение "карантинных" выплат бизнесу и людям.
- Встреча Андрея Ермака с представителями международных бизнес-ассоциаций.
- Отмена указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
- Легализация цифровых паспортов в приложении "Дия".
У Зеленского подвели итоги марта: смотрите видео
Поделиться новостью