В Офісі Президента підбили підсумки роботи за березень 2021 рік. Загалом виокремили 13 досягнень.

Серед найголовніших подій місяця в Офісі Президента назвали презентацію трирічної стратегії судової реформи в Україні. Володимир Зеленський повідомив, що вона стане каталізатором вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Зауважте Зеленський планує візит у Польщу на початку травня

Які ще події виокремили в ОП

Поїздку Володимира Зеленського та Шарля Мішеля на Донбас.

Форум "Україна 30. Медіа: пропаганда і свобода слова".

Ухвалення рішення про запуск Центру протидії дезінформації.

Візит до України президента Литви та підписання двосторонніх документів.

Розгляд нової моделі розмитнення авто.

Санкції проти Віктора Януковича, колишніх високопосадовців та низки компаній, чия діяльність шкодила Україні.

Перші кроки до реалізації економічного паспорта українця.

Обговорення "карантинних" виплат бізнесу та людям.

Зустріч Андрія Єрмака з представниками міжнародних бізнес-асоціацій.

Скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Легалізація цифрових паспортів у додатку Дія.

У Зеленського підбили підсумки березня: дивіться відео

Зверніть увагу! Українські ЗМІ повідомили, що вже 2 квітня може відбутися нове засідання РНБО. Там мають обговорити 10 питань.