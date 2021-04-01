Санкції проти Януковича і заворушення під ОП: у Зеленського підбили підсумки березня
В Офісі Президента підбили підсумки роботи за березень 2021 рік. Загалом виокремили 13 досягнень.
Джерело:Фейсбук Офісу Президента
Серед найголовніших подій місяця в Офісі Президента назвали презентацію трирічної стратегії судової реформи в Україні. Володимир Зеленський повідомив, що вона стане каталізатором вступу України до Європейського Союзу та НАТО.
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Які ще події виокремили в ОП
- Поїздку Володимира Зеленського та Шарля Мішеля на Донбас.
- Форум "Україна 30. Медіа: пропаганда і свобода слова".
- Ухвалення рішення про запуск Центру протидії дезінформації.
- Візит до України президента Литви та підписання двосторонніх документів.
- Розгляд нової моделі розмитнення авто.
- Санкції проти Віктора Януковича, колишніх високопосадовців та низки компаній, чия діяльність шкодила Україні.
- Перші кроки до реалізації економічного паспорта українця.
- Обговорення "карантинних" виплат бізнесу та людям.
- Зустріч Андрія Єрмака з представниками міжнародних бізнес-асоціацій.
- Скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.
- Легалізація цифрових паспортів у додатку Дія.
У Зеленського підбили підсумки березня: дивіться відео
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