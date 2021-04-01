ЗМІ оприлюднили деталі про майбутнє засідання Ради національної безпеки та оборони. Його запланували на п'ятницю, 2 квітня.

Під час засідання планують обговорити 10 питань. Водночас їхню тематику наразі не розкривають.

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Вони можуть стосуватися від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік, до введення санкцій щодо низки лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Засідання РНБО 2 квітня: що відомо

Українські ЗМІ повідомили, що у п'ятницю, 2 квітня, відбудеться засідання РНБО. Зустріч минулого тижня довелося скасувати.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зауважив, що Володимир Зеленський може скликати засідання РНБО.

Окрім того, Данілов анонсував, що під час наступного засідання планують обговорити ситуацію з контрабандою через державний кордон.

Також секретар РНБО припускав, що окреме засідання можуть присвятити ситуації з коронавірусом в Україні та можливому загальнонаціональному локдауну.

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