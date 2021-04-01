Засідання РНБО: ЗМІ дізналося подробиці порядку денного
ЗМІ оприлюднили деталі про майбутнє засідання Ради національної безпеки та оборони. Його запланували на п'ятницю, 2 квітня.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Під час засідання планують обговорити 10 питань. Водночас їхню тематику наразі не розкривають.
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Вони можуть стосуватися від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік, до введення санкцій щодо низки лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні,
– мовиться у повідомленні.
Засідання РНБО 2 квітня: що відомо
- Українські ЗМІ повідомили, що у п'ятницю, 2 квітня, відбудеться засідання РНБО. Зустріч минулого тижня довелося скасувати.
- Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зауважив, що Володимир Зеленський може скликати засідання РНБО.
- Окрім того, Данілов анонсував, що під час наступного засідання планують обговорити ситуацію з контрабандою через державний кордон.
- Також секретар РНБО припускав, що окреме засідання можуть присвятити ситуації з коронавірусом в Україні та можливому загальнонаціональному локдауну.
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