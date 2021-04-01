СМИ обнародовали детали о предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Его запланировали на пятницу, 2 апреля.

Во время заседания планируют обсудить 10 вопросов. В то же время их тематику пока не раскрывают.

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Они могут касаться от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год, до введения санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине,

– говорится в сообщении.

Заседание СНБО 2 апреля: что известно

Украинские СМИ сообщили, что в пятницу, 2 апреля, состоится заседание СНБО. Встречу на прошлой неделе пришлось отменить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что Владимир Зеленский может созвать заседание СНБО.

Кроме того, Данилов анонсировал, что во время следующего заседания планируют обсудить ситуацию с контрабандой через государственную границу.

Также секретарь СНБО предполагал, что отдельное заседание могут посвятить ситуации с коронавирусом в Украине и возможному общенациональному локдауну.

Обратите внимание! На фоне обострения войны на Донбассе Алексей Данилов рассказал, что СНБО готова к любому развитию событий с Россией.