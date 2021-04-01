Заседание СНБО: СМИ узнали подробности повестки дня
СМИ обнародовали детали о предстоящем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Его запланировали на пятницу, 2 апреля.
Источник:"Зеркало недели"
Во время заседания планируют обсудить 10 вопросов. В то же время их тематику пока не раскрывают.
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Они могут касаться от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год, до введения санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине,
– говорится в сообщении.
Заседание СНБО 2 апреля: что известно
- Украинские СМИ сообщили, что в пятницу, 2 апреля, состоится заседание СНБО. Встречу на прошлой неделе пришлось отменить.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что Владимир Зеленский может созвать заседание СНБО.
- Кроме того, Данилов анонсировал, что во время следующего заседания планируют обсудить ситуацию с контрабандой через государственную границу.
- Также секретарь СНБО предполагал, что отдельное заседание могут посвятить ситуации с коронавирусом в Украине и возможному общенациональному локдауну.
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