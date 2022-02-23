Для Януковича санкции будут действовать еще полгода. Но для других их ввели на более длительное время.

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Что известно о санкциях

В частности, 6 месяцев ограничений, кроме Януковича, еще будет иметь его сын и три соратника.

Послы ЕС продлили санкции против Януковича и 6 соратников. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына – на 6 месяцев, еще для трех – на 12 месяцев, как обычно,

– заявил журналист.

Янукович также получил новое подозрение за то, что склонял военнослужащих президентской охраны к дезертирству.

Наказание для беглого президента

Санкции ЕС ввел за хищение казны Украины. А в декабре 2021 года Швейцария продолжила замораживание активов Виктора Януковича и его соратников. Речь идет о средствах похищенных из Украины.

Также Киевский суд избрал бывшему главному охраннику Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. Разрешили осуществление досудебного расследования в отношении него.

При этом сам Янукович продолжает "забрасывать" украинские суды исками. Новые касаются якобы "незаконного лишения его звания президента".

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