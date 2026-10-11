Об этом сообщили на официальном сайте Президента Украины.

Кто попал под санкции за производство российских ракет?

В первый санкционный список включили 70 граждан России, причастных к производству баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон". Россия применяет эти ракеты для нанесения ударов по украинским городам и населенным пунктам, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.

За неделю Россия убила в Украине 153 человека и ранила еще 723. За это время оккупанты применили около 1450 управляемых авиабомб, более 1640 ударных беспилотников и 75 ракет различных типов, в том числе баллистических.

Санкции касаются ключевых сотрудников предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и химической отрасли, обеспечивающих производственный цикл изготовления ракет. Среди них – сотрудники Воткинского завода, Института машиностроения имени В. В. Бахирева, предприятий "Радар ММС", "Гранит-Электрон", "Авиатек", "Метафракс Кемикалс", "Невинномысский Азот", "ВНИИР-Прогресс", "Машиностроитель", "Авангард", а также научно-исследовательских институтов "Полюс" и "Субмикрон".

В перечень также вошли сотрудники предприятий "Анозит", "Алтай", "Азот", заводов "Салют", "Стрела", имени Свердлова и имени Морозова, а также Воскресенского агрегатного завода.

Указанные предприятия уже находятся под украинскими санкциями, а часть из них – также под ограничениями США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии. Украина планирует работать с партнерами над синхронизацией санкций не только против предприятий, но и против их ключевых сотрудников.

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что ответственность за производство ракет должна быть персональной.

Теперь мы вносим в санкционный список и их – 70 ключевых работников ракетной цепочки, от химических заводов, что поставляют компоненты топлива и взрывчатки, до сборочных цехов Воткинска,

– отметил он.

Он добавил, что каждый, кто производит ракеты для ударов по украинским городам, должен осознавать последствия своей деятельности.

Украина ввела санкции против криптосервисов и сети A7

Второй пакет санкций касается лиц и компаний, помогающих России обходить финансовые ограничения. В него вошли 28 физических и 27 юридических лиц.

Среди них – операторы криптовалютных бирж, сервисы обмена криптовалют, а также их руководители и владельцы. Санкции также были применены к руководителям и владельцам компаний, связанных с теневой банковской сетью A7, которая публично предлагает инструменты для обхода финансовых санкций.

Ранее ограничения против сети A7 ввели Соединенные Штаты Америки.

Еще одним решением ограничения введены в отношении 10 физических и 21 юридического лица, а также двух морских судов. По данным украинской стороны, они действуют в интересах России на временно оккупированных территориях Украины и способствуют финансированию российской агрессии.

Санкции касаются, в частности, коллаборационистов, сотрудничающих с оккупационными властями, а также предприятий, предоставляющих услуги интернета и телевидения, проводящих геологическую разведку, производящих электронику и металлическую продукцию на захваченных территориях.

Украинская сторона отмечает, что эти субъекты помогают России разворовывать природные ресурсы Украины и распространять российскую пропаганду.

Напомним, западные В настоящее время ограничения распространяются лишь на 50 процентов компаний, компоненты которых Россия использует для производства своего оружия. Украина требует от партнеров полностью перекрыть этот канал поставок.