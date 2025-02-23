Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми, о чем сообщило издание DW, передает 24 Канал.

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Великобритания объявит о новых санкциях против России

По словам главы британского министра иностранных дел Дэвида Лемми, в понедельник 24 февраля будет объявлен самый большой пакет санкций против России с начала российско-украинской войны.

"Самое время закрутить гайки в отношении России", – сказал Лемми в заявлении.

Завтра я планирую объявить самый большой пакет санкций против России с первых дней войны – разрушая их военную машину и сократить доходы, которые подпитывают огонь разрушения в Украине,

– добавил он.

Великобритания уже ввела санкции против 1900 человек и организаций, связанных с российским правительством, с момента вторжения Москвы в Украину 2022 года.

Кроме санкций против России, заявление Лемми также содержало обещание предоставлять Киеву три миллиарда фунтов стерлингов (3,78 миллиарда долларов США) ежегодно, а еще "готовность и желание предоставить британские войска в составе миротворческих сил, если это будет необходимо".

Лемми отметил, что наступил "критический момент" для Украины, Великобритании и всей Европы, призвав усилить поддержку Украины и продолжать работать с американскими и европейскими партнерами для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что "без Украины ничего не может быть в Украине".