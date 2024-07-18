Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что санкции совершенно не докучают российскому диктатору. Пока он у власти, война против нашей страны будет продолжаться.

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Санкции не являются аргументом

Оппозиционный российский журналист рассказал, что санкции не являются для Путина чем-то смертельным. Российский диктатор видит мир вне стран Европы, наличие Китая, Индии не делают из санкций проблем для страны-агрессора.

Это означает, что идет сбыт энергоносителей и пополнение бюджета Путина через другие страны. Путин не изолирован, ведь есть Глобальный Юг, который с ним сотрудничает,

– отметил Яковенко.

Российский диктатор не откажется от войны против Украины и своей имперской политики. Изменить риторику Кремля не так просто, а вся милитаризованная экономика не может просто исчезнуть.

Если сейчас россияне, которые воюют, вернутся, то это будет бойня. Путину все равно на людей, но что тогда делать с милитаризованной частью России,

– добавил российский оппозиционный журналист.

Российский диктатор, по словам Яковенко, сильно зациклен на Украине, для него это болевая точка. Поэтому есть очень малая вероятность, что он оставит нашу страну в покое.

Пока Путин есть в Кремле, он будет воевать против Украины,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.