Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що санкції абсолютно не докучають російському диктатору. Поки він є при владі, війна проти нашої країни буде продовжуватись.

Дивіться також Якщо про це скаже Путін: росіяни ладні визнати існування іншопланетян, – опитування

Санкції не є аргументом

Опозиційний російський журналіст розповів, що санкції не є для Путіна чимось смертельним. Російський диктатор бачить світ поза країн Європи, наявність Китаю, Індії не роблять з санкцій проблем для країни-агресорки.

Це означає, що йде збут енергоносіїв та поповнення бюджету Путіна через інші країни. Путін не ізольований, адже є Глобальний Південь, який з ним співпрацює,

– зазначив Яковенко.

Російський диктатор не відмовиться від війни проти України та своєї імперської політики. Змінити риторику Кремля не так просто, а вся мілітаризована економіка не може просто зникнути.

Якщо зараз росіяни, які воюють, повернуться, то це буде бійня. Путіну все одно на людей, але що тоді робити з мілітаризованою частиною Росії,

– додав російський опозиційний журналіст.

Російський диктатор, за словами Яковенка, сильно зациклений на Україні, для нього це болюча точка. Тому є дуже мала ймовірність, що він залишить нашу країну в спокої.

Поки Путін є в Кремлі, він буде воювати проти України,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.