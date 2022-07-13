В эфире 24 канала российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что ему бы хотелось, чтобы с помощью санкций можно было завтра остановить войну. Однако этого не произойдет.

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По его словам, нужно понимать, что у россии огромные резервы. Страна зарабатывает миллиард долларов в день на продаже углеводородов.

"Бюджет был сформирован исходя из суммы 45 долларов за баррель, а сейчас видим в районе 100 долларов за баррель. Еще недавно было в районе 115 – 117 долларов за баррель", – вспомнил Дмитрий Гудков.

Очевидно, что даже при дополнительных расходах на войну, а тратит путин миллиард рублей в день – денег достаточно. Бюджет формируется даже в этих условиях с профицитом,

– сообщил Дмитрий Гудков.

Несмотря на это, он добавил, что согласен с идеей санкций. Ведь в долгосрочной перспективе все они приведут экономику россии к катастрофе.

Последние новости о санкциях против россии

Во всем мире продолжают бороться за энергетическую независимость от россии. Уголь и нефть из страны-агрессора перестанет покупать Германия. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукиес во время энергетического форума в Сиднее. Он подчеркнул, что сначала говорится об отказе от угля из россии, а позже – нефти.

Из-за вступления в силу запрета на транзит новых видов российских товаров в Калининград Литва не пропустила российские грузовики.

Канада согласилась на то, чтобы передать Германии турбину Siemens. Она нужна для того, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток".

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