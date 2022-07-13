Запрет начал действовать в воскресенье, 10 июля. Об этом сообщила представительница литовского Таможенного департамента Лина Лауринайтете-Григене.

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Литва не пропустила российские грузовики

Из-за действия запрета Литва не впустила 34 грузовика. По словам Лины Лауринайтете-Григене:

часть грузовиков – везла груз через Беларусь в Калининград;

другая часть – пыталась въехать в Литву из Калининграда.

российские фуры не пропустили, потому что они пытались ввезти автозапчасти, древесину, мебель, алкогольные напитки и другие товары.

Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки,

– рассказали на таможне.

А ведь уже с 10 июля перестал действовать переходный период пятого пакета санкций ЕС против россии. Поэтому через Литву запрещено перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, бумажные изделия, гипс и другие товары российского происхождения.

Что известно об ограничениях Калининграда

ЕС запретили перевозить по своей территории определенные российские товары. Наибольшее ограничение затронули Калининградскую область, потому что у нее нет сухопутного сообщение с россией и единственный вариант там – перевозить товары через Европу.

Германия предложила ЕС изменить эти санкции, чтобы не провоцировать кремль. Однако Литва пошла на это противостояние и запретила перевозить по своей территории цемент, алкоголь и другие товары.

В кремле говорят, что уступать не будут и угрожают Литве "жесткими мерами" в ближайшие дни.

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