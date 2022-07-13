Заборона почала діяти у неділю, 10 липня. Про це повідомила представниця литовського Митного департаменту Ліна Лаурінайтіте-Грігене.

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Литва не пропустила російські вантажівки

Через дію заборони Литва не впустила 34 вантажівки. За словами Ліни Лаурінайтіте-Грігене:

частина вантажівок – везла вантаж через Білорусь до Калінінграда;

інша частина – намагалась в'їхати до Литви з Калінінграда.

Російські фури не пропустили тому, що вони намагались ввезти автозапчастини, деревину, меблі, алкогольні напої та інші товари.

Розвернуті та повернуті на російську та білоруську сторону вантажівки перевозили автозапчастини, ліс та вироби з дерева, меблі, мастильні матеріали, скло, міцні алкогольні напої,

– розповіли на митниці.

Адже вже з 10 липня перестав діяти перехідний період п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Тому через Литву заборонено перевозити цемент, спирт, дерево, скло, алюміній, вироби з паперу, гіпс та інші товари російського походження.

Що відомо про обмеження Калінінграду

ЄС заборонили перевозити своєю територією певні російські товари. Найбільше обмеження зачепили Калінінградську область, тому що вона немає сухопутного сполучення з росією і єдиний варіант там – перевозити товари через Європу.

Німеччина запропонувала ЄС змінити ці санкції, щоб не провокувати кремль. Проте Литва таки пішла на це протистояння та заборонила перевозити по своїй території цемент, алкоголь та інші товари.

Натомість у кремлі кажуть, що поступатись не будуть та погрожують Литві "жорсткими заходами" найближчими днями.

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