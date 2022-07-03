Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он пояснил, что когда разрабатываются санкции, все страны ЕС должны это согласовать.

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По его словам, в любом случае, если это уже новый санкционный пакет, его должны согласовать, в частности, с Литвой.

Пока власти Литвы не намерены отступать. Мы это видим не только как какие-то уступки агрессору во время войны, но и как то, что это серьезная проблема для безопасности нашей страны.

– объяснил Лауринавичюс.

Он говорит, что если бы был прецедент о каких-то особых условиях транзита товаров в Калининград, это была бы проблема суверенитета Литвы.

"И так бы продвигалась идея какого-то коридора из России в Калининград через Литву, если бы мы не могли контролировать. Это стало бы большой проблемой нашей безопасности", – добавил эксперт.

Лауриновичюс заверил, что Литва отступать пока не готова.

По его мнению, ситуация с разъяснением, которое сейчас готовит Еврокомиссия, сложнее, потому что это не может блокироваться одной страной.

Поэтому этот вопрос не решен, там идет борьба внутри Еврокомиссии и самого ЕС. Всем понятно, что эти уступки продвигает Германия, и пока результат неясен,

– ответил эксперт.

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