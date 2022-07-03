Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он пояснил, что когда разрабатываются санкции, все страны ЕС должны это согласовать.
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По его словам, в любом случае, если это уже новый санкционный пакет, его должны согласовать, в частности, с Литвой.
Пока власти Литвы не намерены отступать. Мы это видим не только как какие-то уступки агрессору во время войны, но и как то, что это серьезная проблема для безопасности нашей страны.
– объяснил Лауринавичюс.
Он говорит, что если бы был прецедент о каких-то особых условиях транзита товаров в Калининград, это была бы проблема суверенитета Литвы.
"И так бы продвигалась идея какого-то коридора из России в Калининград через Литву, если бы мы не могли контролировать. Это стало бы большой проблемой нашей безопасности", – добавил эксперт.
Лауриновичюс заверил, что Литва отступать пока не готова.
По его мнению, ситуация с разъяснением, которое сейчас готовит Еврокомиссия, сложнее, потому что это не может блокироваться одной страной.
Поэтому этот вопрос не решен, там идет борьба внутри Еврокомиссии и самого ЕС. Всем понятно, что эти уступки продвигает Германия, и пока результат неясен,
– ответил эксперт.
Лауриновичюс ответил на угрозы РФ "уничтожить" Литву: видео
Ситуация по Литве и Калининграду: что известно
- В Литве заявили, что их железная дорога прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград. Речь идет о почти 50% всех доставляемых из России грузов.
- В Кремле сразу же отреагировали на введение таких санкций. Рупор Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие действия "незаконными", а глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов начал угрожать Евросоюзу "развязанными руками".
- Прокомментировать ситуацию решил и путинский приспешник – самопровозглашенный президент Беларуси. Лукашенко сказал, что подобные действия можно считать объявлением войны.
- Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ответил на угрозы России. Он заявил, что блокада товаров в Калининград – это не решение Литвы, а всего следствие санкций Евросоюза, о которых было известно еще с марта 2022 года.
- В то же время в 7 пакет санкций Европы против России должна войти корректировка транзита в Калининград через Литву. Вероятно, будут ограничения определенных товаров, которые агрессор возит своему анклаву.
- Ранее литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс сказал, что Россия хочет запугать не столько Литву, сколько Евросоюз. Он отметил, что оккупанты хотят отменить ограничения для Калининградской области, однако это может подорвать всю санкционную политику и даже угрожать Литве.