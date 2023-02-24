Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ранее Венгрия тормозила принятие 10-го пакета санкций, потому что хотела исключить из них нескольких человек.

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В этот раз Польша считает, что новые санкции слишком слабы. Там следует ввести ограничения против каучука и добавить "особо вредных российских пропагандистов".

Российские "щупальцы" крепко держат европейскую экономику

Как отметил Клочок, конечно, санкционная политика дает свои результаты. Однако при обсуждении последних пакетов регулярно следуют разные бизнес-интересы. Европе нужно определиться и окончательно избавиться от российского влияния на экономику.

Когда слушаю историю с принятием 8-9-10 пакетов санкций… Надо не одного Орбана взять, а их всех сгрести в кучу и сказать: "Будьте в сознании. Или вы завтра осознаете, что вас не будет в политике в принципе, потому что Россия уже будет возле вас",

– отметил Клочок.

По его словам, некоторые европейцы хотят продолжать импорт каучука из России. Это – очередные миллиарды долларов доходов. Понятно, что Россия уже давно запустила свои "щупальца" в европейскую экономику. И пытается крепко ее держать.

Хочется сказать: "Ребята, пока вы будете зависимы от россиян, вы ничего не сможете поделать. А они смогут сделать все". Вам мало газа, угля, нефти? Вам мало таких примеров?

– заметил Клочок.

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Процесс таки двигается вперед

Несмотря на это, не стоит посыпать голову пеплом и искать "зраду". Процесс постепенного ограничения возможностей России продолжается. Евросоюз стал определенным "заложником" войны России против Украины. И не сможет из этого выкрутиться.

Не отвертятся. Будут принимать решение. Поторгуются, но будут решения в нашу пользу. Давление на ЕС просто безумное. Помогает здесь последовательная политика Великобритании и Соединенных Штатов,

– подчеркнул Клочок.

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