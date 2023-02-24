Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Раніше Угорщина гальмувала ухвалення 10-го пакету санкцій, бо хотіла виключити з них кількох осіб.

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Цього разу Польща вважає, що нові санкції занадто слабкі. Там потрібно ввести обмеження проти каучуку та додати "особливо шкідливих російських пропагандистів".

Російські "щупальці" міцно тримають європейську економіку

Як наголосив Клочок, звісно, що санкційна політика дає свої результати. Однак під час обговорення останніх пакетів регулярно випливають різні бізнесові інтереси. Європі потрібно визначитися та кінцево позбутися від російського впливу на економіку.

Коли слухаю історію з ухваленням 8-9-10 пакетів санкцій… Треба не одного Орбана взяти, а їх всіх згребти в купу і сказати: "Будьте притомнішими. Або ви завтра усвідомите, що вас не буде в політиці в принципі, бо Росія вже буде біля вас",

– зазначив Клочок.

За його словами, деякі європейці хочуть продовжувати імпортувати каучук з Росії. Це – чергові мільярди доларів прибутків. Зрозуміло, що Росія вже давно запустила свої "щупальці" в європейську економіку. І намагається міцно її тримати.

Хочеться сказати: "Хлопці, доки ви будете залежні від росіян, ви нічого не зможете зробити. А вони зможуть зробити все". Вам мало газу, вугілля, нафти? Вам мало таких прикладів?

– зауважив Клочок.

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Процес таки рухається вперед

Попри це, не варто тут посипати голову попелом та шукати зраду. Процес з поступового обмеження можливостей Росії триває. Євросоюз став певним "заручником" війни Росії проти України. І не зможе з цього викрутитися.

Не відвертяться. Будуть ухвалювати рішення. Поторгуються, але будуть рішення на нашу користь. Тиск на ЄС просто шалений. Допомагає тут послідовна політика Великої Британії та Сполучених Штатів,

– наголосив Клочок.

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